Supermarchés: effervescence à l'approche des fêtes, les employés se préparent à un afflux de clients

La grande distribution s'attend à vivre une période de fêtes plus intense que les années précédentes. Les Belges seront plus nombreux que d'habitude à passer les fêtes chez eux. Les grands magasins adaptent donc leurs stocks et engagent pour ces prochaines semaines. Direction les coulisses d'un supermarché où les employés s'activent depuis l'aube pour remplir les rayons.

"Pendant les deux semaines de fêtes, sur base volontaire, on peut commencer à 5h du matin. Donc là, c'est un premier changement. De plus, on a plus de clients. Mais on est prêts, ça c'est sûr", nous explique Matthieu Cloet, gérant d'un magasin Colruyt à Uccle. Avant d'ajouter: "Commencer à 5h du matin dans des rayons clés comme le vin, les frigos ou le collect and go permet d'avancer un maximum le travail. Ça limite le stress qui pourrait y avoir lorsque le magasin est ouvert".

Pour satisfaire une demande plus importante, les approvisionnements sont adaptés. "On a un camion en plus par jour. Le travail est un peu plus conséquent", affirme le gérant.

Compte tenu des mesures sanitaires, les courses doivent se faire seul, sauf si on accompagne une personne qui a besoin d'aide. La compagnie de mineurs de moins de 18 ans doit être limitée autant que possible. Pour les supermarchés, gérer le nombre d'acheteurs est une charge de travail supplémentaire. "Au niveau du flux clients, il faut faire en sorte de respecter un client maximum par 15m². Donc on limite le nombre de caddies. Le plus gros défi pour les fêtes, c'est vraiment ça", nous souligne Matthieu Cloet.

Un long week-end permettra aux employés de ce magasin de souffler après ces journées de travail intensives, précise le gérant.