Nouvelle souche de coronavirus: la France autorise, dès demain, le transport de marchandises avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni et la France envisagent de relancer le transport de marchandises entre les deux pays. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Président français Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur des mesures visant à rouvrir la frontière française, selon une information de la BBC diffusée mardi.



Depuis la détection d'une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus au Royaume-Uni, le transport de marchandises est paralysé autour du tunnel sous la Manche. Les mesures convenues pour rouvrir la frontière entreront en vigueur mercredi, rapporte la BBC citant le secrétaire d'État français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. En raison de la perspective d'un Brexit sans accord commercial, le trafic de fret des deux côtés de la Manche est particulièrement intense. Les entreprises européennes tentent toujours d'importer le plus possible de marchandises du Royaume-Uni et vice-versa.