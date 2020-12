L’aéroport de Charleroi relève le Jerusalema Challenge (vidéo)

La vidéo circule depuis 4 jours sur Youtube et Facebook. Le personnel de l’aéroport de Charleroi a relevé un Challenge à la mode sur les réseaux sociaux : danser sur le tube Jerusalema de Master KG.

"Tout est parti lors d’un échange avec un agent check-in sur Facebook qui avait vu la vidéo du challenge Jérusalema de l’aéroport de Stuttgart", nous explique Mélanie Permentier, chargée de communication interne à Charleroi Airport. "J’adore les défis, spécialement ceux où je peux mettre en avant notre personnel, et notre directeur Ressources Humaines m’a suivie comme d’habitude dans mes projets parfois un peu fous", se réjouit-elle.

Pour tromper la morosité ambiante

La jeune femme avait senti depuis quelques temps un coup de mou dans le moral des troupes, alors que l’aéroport tourne au ralenti depuis la crise du Covid. "Lors des élections sociales le 17 novembre dernier, j’ai vraiment ressenti le besoin de la part de nos collaborateurs de se rassembler et je trouvais que ce défi tombait à pic. Mon but était de travailler sur l’esprit humain, de maintenir cette solidarité et cette complicité qui nous caractérise tant", détaille-t-elle.

Séduits, tous les services de l’aéroport ont participé. Les navettes de bus, le check-in, le duty free, le personnel de piste, les pompiers, etc. "La journée de tournage fut intense, un marathon au niveau du travail et surtout chargée en émotions ! Nous sommes d’ailleurs tous déjà nostalgique de cette journée", explique-t-elle.

Les passagers présents lors du tournage semble également avoir apprécié d’assister à l’initiative. "Cette vidéo est un bel hommage à tout le personnel aéroportuaire. BSCA reste et restera toujours une grande famille et ce malgré le contexte que nous vivons actuellement", conclut Mélanie Permentier.