Opérée de la hanche, Manuela ne peut plus monter son cheval: son astuce "quelque peu extraordinaire" pour le sortir en forêt (vidéo)

Cavalière passionnée depuis de nombreuses années, Manuela Gaggini ne peut plus monter à cheval durant plusieurs mois suite à une opération. Cette habitante de Grimbergen a tout de même réussi à trouver un moyen "quelque peu extraordinaire" pour le sortir en forêt. Voici son récit.

"Je suis cavalière, passionnée depuis de nombreuses années, nous envoie Manuela Gaggini via le bouton orange Alertez-nous. Je monte à cheval normalement tous les jours. Or, il y a deux semaines, j'ai subi une opération (prothèse totale hanche droite). Ne pouvant marcher pour l'instant, je ne me suis pas laissée abattre en restant sur mon canapé." En effet, Manuela Gaggini a trouvé un moyen "quelque peu extraordinaire" pour sortir mon cheval en forêt.

"Je me suis dit que c'était un truc sympa au milieu de toutes les nouvelles déprimantes", nous explique la cavalière par téléphone. Le "truc" qu'elle a mis en place pour sortir son cheval en forêt ? "En fait, j'ai emprunté une chaise roulante complètement électrique, qui est comme un 4x4." Pour ceux qui ne connaissent pas bien les chevaux, cette technique peut paraître anodine. Mais Manuela nous explique: "il faut savoir que le cheval est un animal de proie et qu'il est très craintif. Ce fauteuil fait du bruit, il est massif… et je suis assez fière de dire que ça m'a pris trois minutes pour convaincre mon cheval de l'accompagner dans ce "4x4". La cavalière l'a d'abord habitué à marcher à côté d'elle… puis elle l'a emmené en Forêt de Soignes. "Bien sûr, il était attaché. Mais le fauteuil ne posait pas de problème. Quand je m'arrêtais, mon cheval s'arrêtait. C'est beaucoup de dressage avant."

Un cheval "hyper compliqué" à l'origine

Le cheval de Manuela Gaggini est un Pure Race Espagnole de 13 ans, qu'elle a eu alors qu'il avait 3 ans et demi. Son nom d'élevage est Candelario del Parral, mais elle la rebaptisé Canto (qui signifie "je chante" en italien) "car il hennissait beaucoup", nous raconte-t-elle. Même s'il obéit très bien aujourd'hui, les débuts n'ont pas été faciles et il aurait été impossible pour Manuela de pouvoir sortir son cheval en fauteuil roulant comme elle le fait aujourd'hui. "C'était un cheval hyper compliqué. Même ma prof n'osait pas le monter, je n'étais pas rassurée. Je me suis déjà cassé 5 côtes…"

En effet, Canto avait des comportements étranges par moment et c'était en fait lié… à ses testicules. "Quand je l'ai acheté, la vétérinaire m'a dit qu'il fallait y faire attention car il avait les testicules très gonflés " Sur le moment, Manuela ne comprend pas… mais il y a quelques années, alors que Canto "n'est pas bien", Manuela découvre que l'un de ses testicules est "complètement vide" et l'emmène donc dans la plus grande clinique vétérinaire du Benelux. "Suite à des examens, on a découvert qu'il avait un testicule tordu à 180 degrés." Selon le vétérinaire que nous avons contacté, il s'agit d'un phénomène qui existe, mais qui est peu fréquent. Lui, d'ailleurs, n'y a jamais eu affaire. Une torsion du testicule peut faire très mal à l'animal car, d'après le vétérinaire, "toute la structure qui attache le testicule est tordue". Le cheval pourrait vivre un ou deux jours avec cette torsion... mais pourrait en mourir car il souffrirait trop fort de la douleur.

Mon obstination a payé

Canto a donc été castré suite à cette découverte. "Après, il y tout un réapprentissage de la confiance. Vous risquez à chaque fois de tomber. J'ai voulu le vendre à plusieurs reprises, me disant que ce n'était pas un cheval pour moi… Mais mon obstination a payé", nous confie fièrement Manuela. La castration a donc aidé au comportement de Canto, même si "ça a été un long chemin". En effet, selon le vétérinaire, la castration va "fortement changer la castration de l'animal parce qu'il y a une absence de testostérone, l'hormone du mâle qui veut son territoire et est plus dominant".

Quand on veut, on peut et la confiance entre le cheval et son/sa cavalier/ère peut être sans limites

"Hyper fière d'avoir trouvé cette solution"

Et puis, il y a deux semaines, la cavalière de Grimbergen subit donc une opération de la hanche. Dans deux mois et demi, elle pourra à nouveau monter son cheval. "Sachant que le délai était long, il fallait que je trouve un moyen de le sortir." Cette chaise roulante électrique l'aide donc beaucoup. "Je suis hyper fière d'avoir trouvé cette solution. C'est l'aboutissement d'un long travail et d'une confiance absolue. Aucune de mes copines n'oserait faire ça."

Canto est un cheval qui sort de l'ordinaire

Lorsqu'elle se balade avec son cheval, Manuela ressent aussi beaucoup de joie. Pour elle, Canto "est un cheval qui sort de l'ordinaire". "Pas forcément au niveau des performances. Mais beaucoup de gens me disent qu'il ne lui manque que la parole. Il est tellement expressif et attentif."

Si Manuela nous a contactés, c'est parce qu'elle voudrait aussi faire passer un message. "Quand on veut, on peut et la confiance entre le cheval et son/sa cavalier/ère peut être sans limites. Je souhaiterais aussi aider les personnes handicapées, qui ne connaissent peut-être pas ce genre d'engin", nous dit-elle, avec une photo de la chaise roulante qui est tout de même, selon elle, un peu trop lente. "Comme je suis du style téméraire, je me suis dit que je pouvais essayer le trot. J'ai mis le "4x4" à fond les manettes et on a trotté (sachant que la vitesse moyenne du trot est entre 8 et 10 km/h). Mais la machine n'est pas assez puissante pour aller au galop", plaisante-t-elle.