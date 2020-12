Coronavirus en Belgique: plus de deux millions de personnes ont installé l'application "Coronalert" (vidéo)

Pour tenter de faire diminuer les chiffres du coronavirus en Belgique, l'application "Coronalert" a été lancée le 30 septembre dernier. Elle doit permettre le suivi des contaminations. Deux mois et demi plus tard, nos journalistes Fanny Linon et Alain Hougardy ont voulu savoir si les citoyens avaient adopté ce nouvel outil.

Coronalert a été téléchargée plus de deux millions de fois depuis fin septembre. Au total, ce sont pas moins de 130.000 utilisateurs qui ont communiqué le résultat de leur test Covid-19 sur l'application, dont 20 % étaient positifs.

"Il fallait au moins 15 % d'applications téléchargées sur le territoire, soit un peu plus d'un million de personnes, pour que ce soit au moins efficace et que ça protège au moins 100.000 personnes. Donc ça, ça a été atteint", a indiqué Axel Legay, professeur de cybersécurité à l'Université Catholique de Louvain (UCL) et concepteur de l'application Coronalert, au micro de nos journalistes Fanny Linon et Alain Hougardy.

Un premier objectif atteint, mais les concepteurs souhaitent encore améliorer certains aspects de l'application pour une meilleure compréhension. "Certaines personnes ont encore des difficultés à utiliser l'application. Quand elles poussent le bouton pour aller se faire tester, elles pensent que l'application envoie toute l'information-système. Ce n'est pas le cas puisque l'application est anonyme. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'une fois qu'ils reçoivent le résultat de leur test dans l'application, alors tous leurs contacts vont être prévenus. Mais, en fait, il y a un consentement à donner: c'est à vous de dire 'oui je veux bien prévenir anonymement mes contacts'", a expliqué Axel Legay.

Autre objectif: convaincre plus de personnes à risque et celles travaillant dans des métiers de contacts à télécharger l'application. "Ce sont des personnes qui sont à proximité constante que ce soit dans des tranchées, que ce soit dans des camions. Donc il est important qu'ils utilisent cette application. Ils sont peut-être, avec les personnes qui sont dans les files des magasins, les plus concernés", a conclu Axel Legay.

Le concepteur de l'application invite les plus jeunes à aider leurs parents et grands-parents pour l'installation et l'utilisation de l'application.

