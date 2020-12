Pas assez de policiers pour Noël et Nouvel An? "On veut une police proche du citoyen pendant les fêtes"

Bertrand Caroy, inspecteur de la zone de police boraine, a relativisé la sortie hier de certains syndicats de police. Ils dénonçaient les moyens pas suffisants selon eux pour effectuer tous les contrôles prévus lors des réveillons du 24 et du 13 décembre.

"Ça dépend un peu de la zone", a nuancé Bertrand Caroy. "Au niveau de la zone de police boraine, la volonté du chef de corps est justement d’avoir un maximum de policiers sur le terrain pour sécuriser justement nos routes mais également sécuriser les commerces et montrer que la police est également présente et par la même occasion on fait vérifier les normes relatives au Covid."

Contrôles routiers ou contrôles des fêtes chez les habitants, quelle sera la priorité ? "Que tout se passe bien au niveau de la route mais également répondre aux différents appels des citoyens qui auraient besoin des services de police et à ce moment-là les équipes se rendront sur place comme on le fait chaque année."

Bertrand Caroy souhaite rassurer : "C’est une année spéciale avec le Covid mais la police fait ses missions comme d’habitude sauf que cette année-ci nous avons bien sûr d’autres missions qui viennent d’ajouter. Il y a également la peur du citoyen. Nous devons veiller à rassurer. On veut une police proche du citoyen pendant les fêtes. Montrer qu’on est présents. Et ça va rassurer aussi une bonne partie de nos citoyens."