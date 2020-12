Alerte jaune précipitations sur presque tout le pays: le numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes en raison de l'avertissement de risque de tempête ou précipitations abondantes diffusé par l'Institut royal météorologique (IRM), fait-il savoir mardi après-midi. Le 1722 permet de décharger le numéro d'urgence 112 en cas de tempête et d'éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement.

L'IRM prévoit que jusqu'à mercredi soir, il faudra s'attendre à des quantités de précipitations de 30 à 50 l/m² en 24h au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans le Brabant wallon et le sud du Limbourg, les cumuls de précipitations pourront également atteindre 25 à 30 l/m² en 24h. L'IRM a donc lancé une alerte jaune qui se termine demain à 17h. Seules les provinces d'Anvers et de Flandre orientale et occidentale seront épargnées.