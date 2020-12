Noël au temps du coronavirus: Bpost traite pas moins de 650.000 colis PAR JOUR, soit une hausse de 162% par rapport à l'an dernier

Cette année, de nombreux belges se sont détournés des magasins physiques et ont opté pour les commandes en ligne. En tous les cas pour les cadeaux. Du coup, le père Noël a des faux airs de facteur. Chaque jour, Bpost traite pas moins de 650.000 colis. Si le vôtre n’est pas encore arrivé, sachez qu’il existe des moyens simples pour assurer sa réception en temps et en heure.

Noël approche à grands pas et confinement oblige cette année une bonne partie des cadeaux arriveront directement par La Poste, comme l'explique dans le RTLinfo 13H, une maman de Wavre qui a commandé ses cadeaux en ligne: "J'ai commandant un jouet pour ma fille âgée d'un an via Amazon".

Un autre Wavrien s'inquiète. Nous sommes le 22 décembre et il n'a toujours pas reçu le colis qu'il a commandé pour sa petite amie: "J'ai commandé des vêtements pour ma copine, cela doit arriver avant Noël. Je vérifie sur Internet s'il y a des mises à jour", nous confie-t-il.

Pour être sûr de recevoir son colis en temps et en heure le mieux est encore de faciliter le travail de son facteur. Fanny Charpentier, porte-parole de Bpost nous détaille le modus operandi: "Penser à indiquer correctement le numéro de la maison sur la façade ou sur la boîte aux lettres. Idéalement penser à indiquer le nom de toutes les personnes qui habitent dans cette habitation pour vraiment que le facteur puisse déposer très facilement le colis".

Et pour éviter de vous rendre au bureau de Poste pour récupérer un colis non livré, voici une astuce: envoyer des consignes à votre facteur avant son passage via le site Internet.

"Par exemple, s'il y a des particularités au niveau de votre maison. Par ou est-ce qu'on rentre où est la porte est-ce que je serai chez moi ou pas? Est-ce que je garde mon colis? Il y a moyen de donner pas mal d'indications en fait pour que le facteur puise vous servir au mieux et chercher à vous déposer le colis dans un endroit qui vous convient...", explique la porte-parole.

Des dépôts qui se font désormais de huit heures à vingt-deux heures histoire d'absorber une véritable déferlante de colis. Bpost en traite 650.000 chaque jour un chiffre en hausse de 162% par rapport à l'année passée