Le mystérieux Libyen de Brussels Airport: ses valises étaient souvent remplies d'euros

La cour d'appel de Bruxelles n'a pas rendu d'arrêt mardi dans le procès d'un Libyen poursuivi pour le blanchiment de 690.000 euros au total. Le procès devra être rejugé et n'aura pas lieu avant février 2022. Le prévenu avait été interpellé à Brussels Airport en possession de 540.000 euros en 2014, avant de récidiver en 2017 avec plus de 150.000 euros. L'argent trouvé en possession de l'individu le 15 octobre 2014 à l'aéroport de Zaventem provenait "soi-disant d'une entreprise de Tripoli et devait servir à l'achat de camions", avait relevé l'avocat général Vanderputten.

Des sommes qu'il n'a pu justifier

Le prévenu n'a cependant jamais pu donner davantage d'explications, a-t-il pointé. Durant les 18 mois précédents, l'homme aurait introduit 5,7 millions d'euros d'origine douteuse en Europe, selon le parquet. Il a écopé de 20 mois de prison en mars 2017, avant de faire appel. Deux mois avant cette condamnation, l'individu avait été à nouveau interpellé alors qu'il partait vers la Libye, en possession cette fois de 50.000 euros. Sur son compte se trouvait en outre un montant de 100.000 euros qu'il n'a pu justifier. Pour ces derniers faits, le prévenu a été acquitté, mais le parquet fédéral a fait appel dans ce cas.

L'homme a affirmé que ces fonds provenaient d'un compatriote décédé, dont la famille lui aurait donné mandat pour les rapatrier. Un mandat qui a été clairement falsifié, selon le magistrat fédéral. Vingt mois avaient été requis pour chacun des faits tandis que la défense avait plaidé l'acquittement.