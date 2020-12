Get up Wallonia: plus de 9.000 citoyens ont transmis leurs suggestions

(Belga) 9.370 citoyens ont participé lors des cinq dernières semaines à la consultation citoyenne autour du plan "Get up Wallonia", communiquant aux autorités wallonnes leurs suggestions quant à la manière de relancer et repenser la Région en sortie de crise du coronavirus.

En tout, "17.461 contributions ont été formulées", communique mardi le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo, au lendemain de la clôture de la consultation. "Toutes les contributions citoyennes vont être désormais analysées de façon qualitative et quantitative. Dans ce processus, les principes de pluralisme, neutralité et égalité des propositions seront respectés. Les résultats de la consultation populaire contribueront à alimenter les travaux du Gouvernement", ajoute le cabinet. (Belga)