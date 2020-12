Coronavirus - France: reprise du trafic passagers entrant au port de Calais

(Belga) Pour la première fois depuis dimanche, des véhicules avec passagers ont débarqué sur le port français de Calais en provenance de Douvres dans la nuit de mardi à mercredi, après la réouverture du trafic sortant accompagné du Royaume-Uni, a constaté un correspondant de l'AFP.

Il était 03H30 lorsqu'une fourgonnette est sortie du ferry "Côtes des Flandres" de la compagnie DFDS, premier bateau parti après minuit (heure belge) de Douvres, dans lequel se trouvaient aussi quelques remorques non accompagnées. De source portuaire, une dizaine de véhicules de tourisme ont également débarqué du "Spirit of France" de la compagnie P&O, arrivé à 04H00 à Calais. Le trafic ne devrait commencer à s'intensifier dans le sens des retours qu'en fin de matinée, avait indiqué à l'AFP la direction du port dans la soirée de mardi. En début de soirée mardi, la France avait donné son feu vert à certains retours du Royaume-Uni, à condition de présenter un test négatif de moins de 72h au Covid-19 et à son variant qui s'est répandu outre-Manche, une situation ayant conduit plusieurs pays dont la France à suspendre depuis dimanche minuit la circulation des personnes en provenance du Royaume-Uni. Ce blocage avait amplifié l'embolie autour du port de Douvres, où quelque 3.000 poids lourds sont entassés. De nombreuses sociétés de transport françaises desservant l'Angleterre avaient par conséquent décidé de suspendre leur livraison. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, de nombreux camions embarquaient à bord du "Côtes des Flandres".