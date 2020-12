Contrôle Covid musclé à Waterloo: le père maintient sa version après la diffusion de la vidéo complète

Cette interpellation à Waterloo pour non-respect des mesures sanitaires fait polémique depuis quelques jours. La famille a dénoncé la violence présumée exercée par les policiers. La vidéo diffusée dans sa version longue plus récemment tendrait à confirmer la version de la police et du parquet : la mère de famille aurait frappé la première. On entend distinctement à plusieurs reprises les membres de la famille reconnaître une "petite baffe".

Sur la vidéo on voit la mère qui filme les policiers, son GSM lui est arraché des mains et c'est à ce moment qu'elle aurait répliqué selon les agents, sans pour autant que des images de ce coup n'existent. Ce matin, le père de la famille réagit au micro de Bel RTL et maintient sa version selon laquelle il n'y a pas eu de violence de leur part. "Quelle reconnaissance ? Ce n'est pas ma femme qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Nous on était au sol", répond-il.

"Mon but est que ma famille ne soit pas salie et que justice soit faite. Aujourd'hui, on considère qu'on a été victime d'une bavure, d'un abus de pouvoir ou d'un effet de meute, je ne sais même pas comment l'expliquer. Les victimes c'est nous, ce n'est pas la police. Il n'y a pas de baffe", ajoute-t-il.

