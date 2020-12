Des policiers de Colfontaine se préparent, ils redoutent le soir du réveillon: "Le contact va être bien différent"

Pour continuer les efforts dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, les effectifs de la plupart des zones de police seront renforcés les soirs des réveillons qui approchent. Cette année, le contrôle du respect des mesures sanitaires vient s'ajouter aux missions habituelles. Ainsi, parmi les policiers qui seront demain soir sur le terrain, certains ne cachent pas leur appréhension.

À Colfontaine, une patrouille charge dans un véhicule l'armement le plus lourd de la zone de police. La brigade anti-criminalité sécurise les commerces, l'espace public et plus encore depuis la crise sanitaire. Rassemblement, distance, fêtes clandestines : les mesures Covid s'ajoutent aux missions d'Olivier et Malko.

"Les gens ne sont pas conscientisés, il faut tout le temps leur rappeler les règles", estime Malko alors qu'il vient de demander à un passant de porter son masque correctement. Alors, les fêtes de fin d'année s'annoncent intenses pour les agents : "Déjà en temps normal, ce n'est pas triste un réveillon, il faut dire ce qui est". L'édition 2020 sera très différente des autres. "La majorité des appels ce soir-là, ce sont pour des bagarres liées à l'alcool ou des différends familiaux mais ici il y aura le contexte covid donc dès que les gens vont voir un service de police débarquer devant leur porte ou dans la rue ils vont se dire que c'est pour être contrôlé et peut-être avec une amende à la clé", Olivier redoute un contact bien différent.

La zone de police boraine craint également des appels intempestifs de délation. "Il faut faire attention, on est pas là en période covid pour régler des comptes parce qu'on ne s'entend pas avec son voisin. Donc si on appelle la police, c'est vraiment parce qu'il y a un soucis", rappelle le responsable Bertrand Caroy. Ce soir là, 18 hommes en plus seront en service.

La plupart des zones ont renforcé leurs équipes. "Nous avons un dispositif extraordinaire qui va comporter une quarantaine d'hommes pour donner un appui lorsque le dispositif ordinaire sera éventuellement dépassé par divers événements", précise le porte-parole de la police de Charleroi David Quinaux. La mission de ces renforts carolos sera donc les contrôles Covid. Pour toutes les zones, Noël sera un test pour le Nouvel An. La plus grande inconnue sera le déroulé des événements après minuit Noël sous couvre-feu.

