7000 boîtes de Noël distribuées à des familles dans le besoin: "Ça va rendre les gens heureux"

Ce matin, 7000 boîtes de Noël contenant divers cadeaux ont été distribuées à des familles dans le besoin dans la province de Namur. Véronique Janssens, membre du groupe "Agricultrice 4.0", est l'initiatrice de ce projet. "Il y a du dentifrice, des produits de beauté ou encore des petits savons", explique-t-elle. Elle a pu compter sur 12 autres agricultrices des professionnels mais aussi de nombreux particuliers pour remplir ses boîtes de Noël. Les agricultrices se sont inspirées d'une expérience menée en France pour le bonheur des bénéficiaires qui passeront les fêtes plus sereins. Au total, il y a quatre types de cadeaux. "Un truc bon, un truc chaud comme des chaussettes, un produit de beauté comme du savon, un loisir comme un livre", poursuit Véronique. Une petite carte de voeux accompagne ces boîtes. "Nous espérons que l'avenir vous sera plus favorable, bonne fête", peut-on ainsi lire.

L'association "une main tendue" en espérait 200 mais plus de 7000 boîtes de Noël ont été au final acheminés pour être distribuées à des familles. Ce matin, les réactions étaient positives: "Ça fait plaisir et ça va rendre des gens heureux", s'exclame une bénéficiaire de ces boîtes. "C'est bien, ça me fait plaisir, surtout quand on n'a pas beaucoup de famille et pas d'enfant. Ça fait du bien, c'est comme un petite famille ici", déclare une autre.

Offrir un peu de chaleur humaine

"On est avec des personnes qui sont, pour la plupart, en grande précarité. La Covid nous a amené aussi une nouvelle clientèle dans notre association. C'est donc une manière de leur offrir un peu de chaleur humaine dans notre association et quand il rentre à la maison", explique Laurent Frémal, co-coordinateur de l'ASBL "Une main tendue". Les agricultrices se sont inspirées d'une expérience menée en France pour le bonheur des bénéficiaires qui passeront les fêtes plus sereins.