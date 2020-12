Brexit - "Enormes concessions" britanniques dans les négociations (source française) -2

(Belga) Les Britanniques ont consenti d"'énormes concessions" dans les négociations sur le Brexit, a indiqué à l'AFP mercredi une source gouvernementale française.

Les négociateurs du Royaume-Uni ont accepté de céder sur des points très importants relatifs en particulier à la pêche, a précisé cette source, soit le dernier point bloquant encore dans les discussions, ce qui pourrait permettre d'éviter in extremis un "no deal" à seulement huit jours de la rupture définitive. Ces concessions sont intervenues ces 48 dernières heures, a relevé cette source, sans préciser si elles pourraient être suffisantes pour un accord ou si d'autres étaient encore nécessaires. L'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques restait mercredi l'ultime point d'achoppement des discussions, par ailleurs quasiment bouclées, y compris sur les sujets jusque-là problématiques, comme la manière de régler les différends et les mesures de protection contre toute concurrence déloyale. Malgré son faible poids économique, la pêche revêt une importance politique et sociale pour plusieurs Etat membres, dont la France, mais aussi les Pays-Bas, le Danemark ou l'Irlande.