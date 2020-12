Noël: des messes annulées, les autres sont limitées à 15 personnes, il est conseillé de s'inscrire

Les règles destinées à limiter la propagation du coronavirus limitent le rassemblement dans une église à 15 personnes maximum (enfants non compris). Les messes de Noël se dérouleront donc de manière inhabituelle cette année. Certaines messes sont annulées. Pour les autres, il est conseillé de s'inscrire avant. Car, pour les prêtres, rien de pire que de devoir refuser des fidèles à l'entrée de leur église.

La Noël est d'abord une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus, source d'espoir et de lumière pour les fidèles. "Le pape François répétait il y a quelques jours que le consumérisme avait un peu volé Noël. Si on fixe son regard sur Jésus, on se rend compte que c'est lui qui vient éclairer les choses", a rappelé Tommy Scholtes, le porte-parole des évêques de Belgique, ce matin sur Bel RTL. Cette année, les églises d'habitude bondées paraitront bien vides puisque les rassemblement sont limités à 15 personnes (enfants non compris) dans le cadre des règles destinées à contenir l'épidémie de coronavirus en Belgique. Le respect de cette mesure est difficile à organiser pour de nombreux prêtres qui ont dès lors préféré renoncer à organiser une messe. "Il est très difficile et frustrant pour un prêtre de refuser des gens", a déclaré Tommy Scholtes. Pour savoir s'il y a bien une messe, il est conseillé de consulter les sites internet des paroisses. Pour celles qui ont lieu, il est recommandé de s'inscrire. Des messes seront aussi retransmises sur internet ou des chaînes de télévision locales (plus d'infos sur ces retransmissions).

"Le message de Noêl est essentiel aujourd'hui. On fête quand même la naissance de Jésus (...) Le besoin de spirituel est plus grand que jamais", a déclaré le porte-parole des évêques (lire le message de Noël des évêques).

Même si la communauté chrétienne ne peut se rassembler physiquement en grand nombre dans les églises, la communion est quand même possible selon Tommy Scholtes: "C'est comme dans les familles, soyons ensemble même si on n'est pas présent les uns à côté des autres", a-t-il dit.