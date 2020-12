C'est Noël: adressez-nous vos messages

La fête de Noël est une fête qui est source d'espoir et de rassemblement dans le monde entier. Si elle ne se déroule pas dans des circonstances normales cette année, elle véhicule peut-être plus encore que d'autres années des valeurs d'amour du prochain, de solidarité, de fraternité. Tôt ce matin, spontanément via le bouton orange Alertez-nous, une personne travaillant comme bénévole dans une unité de gériatrie a adressé un message de Noël à tous les citoyens: "J'aimerais simplement souhaiter une joyeuse fête de Noël à tout le monde et dire aux citoyens que je comprends combien c'est dur de ne pas voir sa famille et ses amis. Mais si on fait toutes et tous un effort nous seront vite libérés de cette misère. Vous savez, je suis bénévole dans une unité gériatrique et, croyez-moi, je vois la tristesse sur le visage de nos personnes âgées. Alors, s'il vous plait, soyez reconnaissant de la vie. Joyeux Noël à toutes et tous, courage."

