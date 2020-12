Marche: l'extension du WEX officiellement approuvée par le ministre Borsus

(Belga) Le ministre wallon de l'Urbanisme Willy Borsus a signé jeudi le projet d'extension du parc d'activités économiques WEX, à Marche-en-Famenne. Situé en bordure du contournement reliant la N4 et la N63, le futur zoning devrait accueillir entre 50 et 60 petites ou moyennes entreprises.

Le projet approuvé jeudi par le ministre Borsus porte sur la reconnaisse de 35,29 hectares et l'autorisation d'expropriation de 33,06 hectares. La plupart des terrains reconnus se situent en zone d'activité économique au plan de secteur avec une petite surface en zone d'espaces vert. "Les taux d'occupation au sein des zones d'activités économiques de la province du Luxembourg (73,2% pour les zones d'activités mixtes et 83,3 % pour les zones industrielles) laissent présager indubitablement un futur manque d'espace disponible pour ces activités dans la province", souligne le ministre. "Localement, au niveau de Marche, ces taux atteignent respectivement 85,9% et 84%. Le besoin est donc nécessaire." Baptisée WEX2, l'extension doit permettre l'implantation de 50 à 60 TPE ou PME avec une création d'emplois estimée par l'administration wallonne entre 280 et 320. Le projet prévoit le maintien d'une connexion cyclable, le centre-ville n'étant situé qu'à un kilomètre de l'extension du WEX via la route de Waillet. Le taux de subvention par la Wallonie sera de 85%, le taux de base de 65% étant majoré parce qu'il s'agit d'un parc régional et d'un parc durable (qui intègre les enjeux liés au développement durable), précise le cabinet du ministre. (Belga)