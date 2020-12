Le Père Noël devra passer entre les gouttes

(Belga) Une nébulosité variable avec un risque d'averses marquera le réveillon de Noël, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le relief de l'Ardenne pourra profiter d'un peu de neige fondante jeudi tandis que les Hautes Fagnes verront la neige s'installer pour fêter Noël. Le reste du pays devra se contenter de pluie, grésil ou temporairement de neige fondante.

Les averses pourront être assez intenses jeudi après-midi à la Côte, avec un risque d'orages. Les températures vacilleront entre 2 et 6°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et entre 6 et 7°C ailleurs. Un vent de secteur nord à nord-ouest soufflera modérément à assez fortement, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h. En bord de mer, le vent balayera à une vitesse allant jusque 60 à 70 km/h. Pour le jour de Noël, l'IRM prévoit quelques averses de neige en Ardenne, au-dessus de 400 mètres. Les autres régions continueront d'être arrosées par de la pluie, de la neige fondante ou du grésil. Il fera plus frais, avec 0 à 3°C prévus en Ardenne et 5 ou 6°C dans le centre ou au littoral. Le vent restera soutenu, avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h en bord de mer. Samedi débutera sous les éclaircies avant que le ciel ne s'encombre de nuages au cours de la journée. Le vent restera intense tandis que les températures ne dépasseront pas le 0°C en Haute Ardenne. Elles oscilleront entre 4 et 8°C ailleurs. Une perturbation active traversera le pays dimanche et une accumulation de plusieurs centimètres de neige est possible en Ardenne, au-dessus de 300 ou 400 mètres d'altitude.