Coronavirus en Belgique: le Belge se fait plaisir pour le réveillon de Noël cette année, dernier rush dans les supermarchés (vidéo)

A quelques heures du réveillon de Noël, c'est la course pour acheter les derniers aliments dans les supermarchés. Les grands magasins sont bondés, ça ressemble presque à une année normale et cela fait du bien aux commerçants.

Nos journalistes Nicolas Lowyck et Elizabeth Wouters se sont rendus dans un supermarché de Schaerbeek (Bruxelles) ce matin. Ils ont constaté la présence de nombreux clients, presque comme chaque année.

Certains ont encore besoin d'une entrée, d'autres ne maîtrisent pas tout à fait le menu. A la caisse, il y a encore quelques menus de fête tout entier. Au rayon dessert, les plus gourmands peaufinent les détails de la fin de soirée.

Cette semaine, l'activité dans ce supermarché de la capitale a augmenté de 40 %. Et un constat pour le réveillon 2020: le Belge se fait plaisir. "On a vendu beaucoup de homards, beaucoup de foie gras beaucoup d'huîtres. Donc vraiment des produits un peu plus onéreux mais qui sont très festifs et qu'on partage avec sa famille", a indiqué Renaud Caeymaex, le gérant.

C'est la même tendance chez un traiteur de Crainhem que nos journalistes ont visité. Cette année, les commandes sont moins grandes mais plus étoffées. "Les produits à la truffe partent beaucoup", a expliqué Yuliya Sinitsina, la gérante.

Les employés garnissent les rayons depuis 7h ce matin. "Du coup, on a mis beaucoup plus de produits frais en rayon, tout ce qui est cougnou, petit pain et tout ce qui est fête aussi: les homards, les crevettes, les huîtres. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus le rush que d'habitude", a confié Alexane, une employée d'un magasin d'alimentation.

Tandis que certains pensent déjà au lendemain de soirée, les vendeurs poursuivent l'approvisionnement jusque 20h ce soir.

