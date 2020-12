La messe de Noël célébrée en mode drive-in à Arlon

(Belga) La traditionnelle messe de Noël prendra une allure inédite jeudi soir à Arlon. Une cérémonie en mode drive-in sera proposée en raison de la limitation à 15 personnes des eucharisties dans les édifices religieux.

Le doyen d'Arlon, Pascal Roger, célébrera bien la messe de Noël dès 18h00, mais sur une remorque de camion installée sur le parking de la Maison de la culture d'Arlon. Les fidèles pourront se présenter en voiture sur le site dès 17h30. La cérémonie sera retransmise via autoradio, sur la fréquence 100.4 FM attribuée spécialement pour l'occasion par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour des raisons écologiques, la paroisse Saint-Martin d'Arlon demande aux fidèles de ne pas laisser tourner leur moteur. La collecte pour soutenir les plus pauvres de la cité via la conférence de St-Vincent de Paul aura bien lieu. La cérémonie sera également retransmise sur les réseaux sociaux ainsi que par la radio locale Arl Radio. (Belga)