Mexique: un suspect arrêté dans l'enquête sur l'assassinat de l'ex-gouverneur de Jalisco

(Belga) Un suspect a été arrêté cinq jours après l'assassinat par balles dans les toilettes d'un restaurant de la station balnéaire de Puerto Vallarta (ouest) d'Aristoteles Sandoval, l'ancien gouverneur de l'Etat de Jalisco au Mexique, a indiqué le procureur de Jalisco cité mercredi par des médias locaux.

"Nous avons probablement des photos des tueurs", a indiqué le procureur de Jalisco, Gerardo Solis, lors d'une conférence de presse. L'enquête s'avère toutefois difficile étant donné que des employés du restaurant où l'ancien gouverneur a été abattu ont enlevé les caméras de sécurité et effacé des preuves. Aristoteles Sandoval, 46 ans, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) a dirigé l'Etat de Jalisco de 2013 à 2018 alors que le cartel de Jalisco Nouvelle Générération (CJNG) étendait son influence dans la région. L'Etat de Jalisco est en effet la proie depuis plusieurs années de violences de la part du crime organisé dont le CJNG est aujourd'hui un des cartels de la drogue les plus puissants du pays. Près de 35.000 personnes ont été assassinées l'an dernier au Mexique la plupart du temps par des organisations criminelles actives dans le trafic de drogue, les kidnappings et le chantage. La plupart de ces crimes n'ont jamais été résolus. (Belga)