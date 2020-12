Drame à Mol: la visite de Saint-Nicolas dans une maison de repos engendre le décès de 13 résidents

Treize résidents de la maison de repos Hemelrijck à Mol sont décédés après avoir été testés positifs au coronavirus dans la foulée de la visite de Saint-Nicolas organisée par la direction de l'établissement, a fait savoir le conseil communal jeudi. Au total, 121 résidents ont déjà été infectés et le nombre de résidents présentant des symptômes graves est en augmentation.



Dans les sept à dix prochains jours, le centre de soins va connaître une période très difficile, selon les autorités communales. Le nombre d'infections continue en effet d'augmenter. Six autres infections ont également été diagnostiquées parmi les membres du personnel. La Croix-Rouge, le ministère de la Défense et la commune fourniront des renforts pour pallier les défections.

Pour rappel, il y a quatre jours, le bourgmestre de la commune Wim Caeyers (CD&V), avait annoncé le décès de deux résidents.