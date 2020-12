Coronavirus - La Turquie va importer un vaccin chinois qu'elle affirme être efficace à 91,25%

(Belga) La Turquie a annoncé jeudi qu'elle allait prochainement recevoir une première commande d'un vaccin chinois contre le coronavirus et affirmé que celui-ci était efficace à 91,25%, malgré l'absence de résultats officiels des tests de la phase 3 de sa mise au point.

Les autorités turques affirment avoir constaté un tel taux d'efficacité avant la fin de la phase 3 des tests cliniques du vaccin Coronavac réalisés sur 7.371 volontaires en Turquie. Il s'agit de résultats préliminaires, les tests de la phase 3 du vaccin étant toujours en cours en Turquie. Malgré l'absence de résultats officiels, ainsi que d'études publiées par le fabricant chinois, suscitant des critiques sur le manque de transparence, les autorités turques ont été formelles. "Nous sommes maintenant certains que ce vaccin est efficace et sûr pour la population turque", a annoncé Fahrettin Koca, le ministre turc de la Santé. Constituant "une première mondiale", ces données pourraient servir de base en vue d'une éventuelle autorisation du Coronovac, a estimé le ministre. La première livraison du vaccin du laboratoire Sinovac doit être envoyée dimanche vers la Turquie qui doit en recevoir dans un premier temps trois millions de doses, avec 50 millions d'autres en option. Outre ce vaccin, la Turquie doit signer dans les prochains jours un contrat avec le laboratoire allemand BioNTech pour 4,5 millions de doses et 30 millions d'autres en option de son vaccin produit en collaboration avec Pfizer. Selon M. Koca, une fois la campagne de vaccination entamée, la Turquie, qui compte 83 millions d'habitants, "sera en mesure de vacciner 1,5 million voire deux millions de personnes par jour". Neuf millions de personnes, parmi lesquelles notamment les membres du personnel médical et les catégories les plus vulnérables, seront vaccinées au cours de la "première étape" de cette campagne dont la date de lancement reste à fixer, a ajouté M. Koca. La Turquie a enregistré plus de deux millions de cas de Covid-19, dont plus de 19.000 ont été mortels. (Belga)