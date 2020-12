Le Neverland de Michael Jackson acquis par un milliardaire américain

(Belga) Le vaste ranch de Michael Jackson, Neverland, en Californie, a été acquis par le milliardaire américain Ron Burkle, à un prix d'environ 22 millions de dollars, soit nettement en deçà du prix initial de vente, a annoncé jeudi son porte-parole.

Homme d'affaires installé dans le Montana, Ron Burkle a des investissements allant des supermarchés à l'industrie de la musique. Il a acquis la propriété pour son "opportunité bancaire foncière", a dit à l'AFP le porte-parole. Burkle avait également été conseiller d'affaires de Michael Jackson, l'aidant notamment à régler d'importantes dettes accumulées en raison de son style de vie dans les années précédant sa mort. Annoncé par le Wall Street Journal, le prix de 22 millions de dollars a été confirmé comme "à peu près correct" par une source au courant de l'affaire. Ce montant représente une chute spectaculaire par rapport à l'évaluation de 100 millions de dollars remontant à 2015. L'année dernière, le prix était déjà descendu à 31 millions de dollars, mais la propriété n'avait toutefois pas trouvé acheteur. Selon la presse, Michael Jackson aurait acquis cette propriété pour 19,5 millions de dollars dans les années 1980. Très endettée, juste avant sa mort en 2009, la star avait vendu cette propriété à Thomas Barrack Jr.'s Colony Capital investment pour 22,5 millions de dollars. Situé sur un terrain de 1.100 hectares, à 65 km de Santa Barbara, le ranch dispose d'une maison principale avec six chambres à coucher, trois maisons d'hôtes, un lac avec une chute d'eau, des terrains de tennis, plusieurs granges et abris pour des animaux. Il avait été perquisitionné par les enquêteurs en 2003 lorsque la star était accusée d'avoir abusé d'enfants qu'il avait accueilli chez lui. La police avait alors trouvé une importante collection d'images pornographiques et des photos d'enfants dénudés. Jackson a été acquitté en 2005. Un récent documentaire de HBO "Leaving Neverland", relate les témoignages de deux hommes qui affirment avoir été sexuellement abusés par Michael Jackson lorsqu'ils étaient enfants. Les héritiers de Michael Jackson, qui nient ces allégations, ont poursuivi HBO en justice pour "assassinat posthume" et réclament plus de 100 millions de dollars de dédommagements. (Belga)