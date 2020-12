Où faire ses courses ce vendredi 25 décembre?

Vous comptez encore faire des courses ce vendredi 25 décembre, jour de Noël? Pas de souci. Certaines enseignes laissent leurs portes ouvertes.

Si la plupart des Delhaize et Carrefour sont fermés, certains d'entre eux restent ouverts ce vendredi 25. C'est le cas de certains Ad Delhaize et de Shop'n'Go pour le groupe belge (voir la liste) et de quelques Carrefour Market et Carrefour Express (Liste). Détail important, certains horaires peuvent être modifiés.

Chez Colruyt et sa petite sœur 'Okay' les portes resteront closes ce vendredi 25 décembre. Même chose pour les magasins Makro, Aldi, Lidl. Il ne sera pas possible d'y faire ses achats.

Par ailleurs, la grande majorité des galeries commerçantes sont également fermées: Médiacité à Liège, City 2, Woluwe Shopping center, Docks à Bruxelles ou encore le Grands Près à Mons.

Les magasins Ikea sont aussi inaccessibles ce vendredi.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : voici la situation sanitaire ce 25 décembre ?