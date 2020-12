Les cloches du pays résonneront comme un "signal de réconfort et d'espoir"

(Belga) Les cloches des églises du pays ont résonné, vendredi à 12h00. Les évêques belges avaient demandé que toutes les cloches du pays sonnent à l'unisson pour célébrer Noël et soutenir les gens touchés par la pandémie. "En signe de réconfort et d'espoir, en particulier pour les personnes touchées par le coronavirus et leurs proches", ont-ils déclaré plus tôt cette semaine.

Le son national des cloches est aussi un soutien aux gens qui luttent contre le coronavirus, en particulier pour le personnel des soins de santé. C'est également un "signal de solidarité entre nous tous". "Même dans la pandémie, le message de Noël est entendu: que Dieu est proche de nous dans sa charité, que Jésus vienne partager notre existence humaine, que l'Esprit Saint nous sorte de la peur et de l'incertitude et que nous puissions grandir en solidarité avec les pauvres", disent les évêques De Belgique.