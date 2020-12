Une rencontre étonnante entre un sanglier et deux loups dans le Limbourg (vidéo)

Une rencontre étonnante en Flandre.

Quand deux loups et un sanglier se croisent en pleine nuit dans les plaines de la Province du Limbourg.

Les images, capturées à la mi-septembre par l'Institut flamand de recherche pour la nature et la forêt (INBO), ont été diffusées seulement cette semaine afin de ne pas perturber les animaux.

Les deux jeunes loups appartiennent à la meute des parents August et Noëlla. Le couple n'a pas eu quatre mais cinq louveteaux, a d'ailleurs annoncé lundi l'INBO.

On pensait initialement que la louve Noëlla avait mis bas quatre louveteaux mais des images prises le 7 décembre et de plus anciennes images revisionnées permettent maintenant d'établir que le couple d'animaux a eu cinq petits.

En outre, on peut voir sur les récentes images qu'un des trois animaux boîte (deux louveteaux ont été tués après avoir été percutés par un véhicule), ce qui laisse penser qu'il a survécu après avoir été renversé par un véhicule début décembre. "Les loups se remettent parfois étonnement bien de telles blessures", a encore souligné l'INBO.