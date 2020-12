Seraing: un homme arrêté pour menaces envers des policiers, port d'arme et menace d'attentat

Un homme a été interpellé vendredi matin à Seraing pour menaces envers des policiers, port d'arme et menace d'attentat, a indiqué le parquet de Liège samedi.



Vendredi, aux alentours de 04h30, le Sérésien a téléphoné à la zone de police après avoir passé la soirée du réveillon de Noël chez ses parents. Lors de son appel, l'homme a précisé vouloir en découdre avec les agents qui se sont rendus à son domicile. Né en 1991, l'individu, alcoolisé, a alors sorti une arme à feu de type Berreta et a ajouté avoir placé des explosifs dans l'habitation. A la suite des menaces, les forces de l'ordre ont contacté le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) d'Heverlee et une équipe accompagnée de chiens renifleurs.

L'inspection des lieux a permis d'exclure la présence d'explosifs et l'homme a finalement été arrêté. Les agents ont également découvert que le pistolet était factice et un couteau à cran d'arrêt a été retrouvé à l'intérieur de l'habitation. Déféré samedi au parquet de Liège après un passage en cellule, le Sérésien a expliqué ne pas avoir de souvenir concernant les événements. Il fera l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.