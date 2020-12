Superprestige - Pas de fracture du coude pour Eli Iserbyt

(Belga) Victime d'une lourde chute lors de la 7e et avant-dernière manche du Superprestige samedi à Heusden-Zolder, Eli Iserbyt ne souffre d'aucune fracture. C'est ce qu'il ressort de l'examen effectué par le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal à l'hôpital d'Heusden.

Le champion d'Europe, 23 ans, est tombé dans un virage se heurtant à la barrière de protection puis se faisant accrocher le bras par un concurrent. Se tordant de douleur, il a d'abord été évacué du circuit par son directeur sportif Mario Declercq, puis transporté en ambulance vers l'hôpital. Le coureur et son équipe craignaient une fracture du coude. Mais le scanner effectué à l'hôpital d'Heusden a exclut cela. "Il souffrirait d'une luxation du coude", a déclaré Gianni Meersman, directeur sportif de Pauwels Sauzen-Bingoal. "Le coude s'est disloqué à un moment donné. Aucune fracture n'a été trouvée lors du scanner samedi. Mais je ne veux pas être trop optimiste. Un examen plus approfondi est nécessaire. Il faut voir comment la blessure va évoluer. Le coude est fortement enflé et cela peut donner une image déformée. Je ne veux pas dire quand Eli Iserbyt pourra éventuellement reprendre la compétition." Eli Iserbyt a dû céder sa place de leader au classement général du Superprestige à Toon Aerts, pour 5 points, alors que la dernière épreuve est programmée seulement le 6 février à Middelkerke. Eli Iserbyt est aussi en tête du Trophée X20 après quatre des huit manches au programme. Les championnats de Belgique ont lieu le 10 janvier à Meulebeke. Les championnats du monde se disputeront à Ostende le 31 janvier. (Belga)