Coronavirus en Belgique: "Les chiffres de nouveau en baisse? Il faut que la descente actuelle se confirme", déclare Yves Van Laethem

Le nombre moyen d'infections quotidiennes au coronavirus est de nouveau en baisse, avec 2.378 nouveaux cas quotidiens sur la période du 16 au 22 décembre (-6% par rapport à la période de calcul précédente), ressort-il samedi des dernières données publiées par l'Institut de santé publique Sciensano. Au moins 637.246 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique depuis le début de l'épidémie. Du 19 au 25 décembre, 173 nouvelles admissions à l'hôpital ont été enregistrées en moyenne chaque jour (-7%). Ainsi, 1.211 patients avec Covid-19 confirmé en laboratoire ont été hospitalisés et 1.401 personnes ont quitté l'hôpital.

Dans le RTL INFO 19H, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a commenté l'évolution des chiffres en répondant aux questions de Salima Belabbas.

Salima Belabbas: cette diminution qui se précise est-elle la garantie qu'il n'y aura pas de troisième vague? C'est l'effet vacances?

Yves Van Laethem: "Non mais c'est une manière de nous rassurer par rapport à la crainte de voir arriver une 3e vague. Il y a une quinzaine de jours, il y avait la crainte d'être au départ d'une 3e vague. Le plateau remontait progressivement. Cette descente actuelle, si elle se confirme, pourrait nous faire penser à nouveau au fait que le confinement pourrait s'arrêter dans un certain temps. Et ne pas faire l'inverse avec des fermetures supplémentaires."

Salima Belabbas: est-ce que ca veut dire qu'on pourrait imaginer des assouplissements avant le printemps, en janvier en février?

Yves Van Laethem: "Il n'y aura certainement pas d'assouplissements en janvier. Il faudra trois semaines avec des indicateurs beaucoup plus favorables qu'actuellement. 75 hospitalisations alors qu'on est à 170 maintenant. Il faudrait 800 cas par jour et on est au-dessus de 2.000. Il nous faudra encore plusieurs semaines avant d'atteindre cette limite-là. Ensuite, 3 semaines pour les maintenir. On ne voit pas d'assouplissements des mesures avant le mois de février."

Salima Belabbas: le variant du virus observé notamment au Royaume-Uni, avec un premier cas détecté en France, est-ce que cela risque de retarder le déconfinement?

Yves Van Laethem: "Les modifications de ce variant lui permet peut-être d'entrer plus facilement dans nos cellules. Par contre, rien ne montre que l'immunité induite par le vaccin ne soit pas efficace sur ce type de modification. Les vaccins resteront efficaces."

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : voici la situation sanitaire ce 26 décembre