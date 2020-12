Météo - Temps froid et pluvieux pour le dernier dimanche de l'année

(Belga) Une perturbation active traversera le pays d'ouest en est dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera couvert beaucoup de pluie en basse et moyenne Belgique. En Ardenne (au­ dessus de 400­m), les précipitations tomberont sous forme de neige. En fin d'après­ midi, le temps deviendra plus sec dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 1°C, sur les hauteurs de l'Ardenne, et 8°C, en bord de mer. Le vent de sud à sud­-ouest sera généralement fort, voire localement très fort, avec des rafales de 80 à 100 km/h.

Dans la soirée, des précipitations toucheront encore l'est du territoire, alors que le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le centre, même si quelques averses y seront toujours possibles. Celles­-ci pourraient d'ailleurs prendre un caractère hivernal en plaine. Sur les hauteurs de l'Ardenne, l'IRM encore des périodes de chutes de neige ou de neige fondante. Les minima seront compris entre 0 et 3°C. Le vent de sud­-sud­-ouest deviendra modéré depuis l'ouest. Lundi, la nébulosité sera d'abord variable avec un risque de quelques averses locales. Dans le courant de l'après­-midi, une perturbation arrivera depuis la France et conduira à de nouvelles chutes de neige en Ardenne et à des précipitations pouvant temporairement aussi prendre un caractère hivernal à plus basse altitude. Les maxima se situeront entre 0 et 5°C. (Belga)