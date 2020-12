4 conseils pour conduire sous la neige: freinage, regard, phare et entretien

La prudence est de mise sur les routes. Les conditions hivernales rendent les routes glissantes et dangereuses. Voici quelques conseils pour éviter les ennuis.

Sarah est pilote de course depuis 15 ans. Conduire dans des conditions extrêmes, elle connaît bien ça. Avec les températures hivernales, elle conseille de bien anticiper son freinage, particulièrement avec les SUV. "Le système de quatre roues motrices permet de passer dans plus d’endroits, notamment sur la neige et le verglas. Par contre, le poids du véhicule rallonge la distance de freinage."

Autre point très important quand on conduit: la direction du regard. "Si vous perdez le contrôle de votre véhicule dans un virage ou lors d’un freinage, si quelque chose passe devant vous, le plus important est de garder les yeux dans la direction où vous souhaitez aller, explique Sarah. Surtout ne pas se braquer sur l’obstacle que vous essayez d’éviter. Parce que votre corps va suivre, vos mains vont faire le mouvement pour aller là où vos yeux regardent."

Prudence avant de conduire

Au-delà de la conduite, il est également important de bien dégivrer son véhicule avant de démarrer. "Surtout dégivrer tous les carreaux, précise Benoit Godart, porte-parole de VIAS. Y compris les phares. C’est très important parce que les phares pour l’instant avec les journées courtes on en a besoin tout le temps. C’est particulièrement important qu’ils soient efficaces."

Il faut également équiper son véhicule de pneus hiver et s’assurer de l’état général. "Les entretiens, plus encore cette année parce que les voitures ont moins roulé, c’est important d’avoir une batterie en bonne état, ajoute Benoit Godart. Par temps de grand froid, vous ne démarrerez pas si elle n’est pas en bonne état. Les entretiens doivent être plus réguliers encore plus cette année que les autres années."

Les journées de grand vent, comme aujourd’hui, sont les plus redoutables. Avec cette météo, les accidents sont généralement trois fois plus graves qu’en temps normal.

