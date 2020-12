Un cycliste bouscule violemment une fillette dans les Fagnes: la police lance un avis de recherche

À la requête du Parquet de Liège – division Verviers, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le vendredi 25 décembre 2020 vers 15h08, un cycliste a donné un coup de genou à une fille de 5 ans dans les environs de la Baraque Michel à Jalhay.

La petite fille se promenait avec sa famille quand un cycliste voulant les dépasser l’a poussé avec son genou, ce qui a fait tomber la petite fille par terre.

Il s’agit d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années. Il est de corpulence normale et a probablement une moustache/barbe qui était partiellement masqué par un cache-cou de couleur jaune.

Au moment des faits, il portait une veste grise, un pantalon noir, des lunettes avec verres oranges, des gants jaunes et un casque jaune.

Il roulait en VTT de couleur noir/jaune.

Dans le cadre de ce fait, les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait des informations sur ce fait de prendre contact avec les services de police. Il est aussi demandé à ce cycliste de se manifester.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu