Des parkings saturés mais pas d'incident majeur dans les Fagnes malgré l'affluence

(Belga) Des milliers de personnes se sont encore rendues dans les Fagnes ce dimanche pour profiter du paysage et de la neige.

Alors qu'un manteau blanc recouvre les Fagnes, de très nombreux touristes d'un jour ont fait le déplacement vers l'est du pays où les parkings étaient saturés. "Certains se sont aventurés sur les hauteurs sans pneus neige, ce qui a occasionné quelques embarras de circulation", explique le bourgmestre de Waimes, Daniel Stoffels, qui salue l'intervention de la police et du SPW qui s'est occupé du déneigement. "La police était présente en nombre, au lieu-dit de Belle-Croix, les agents réorientaient les visiteurs soit vers les Fagnes, soit vers Jalhay où vers Eupen. De cette manière, on a pu éviter un afflux massif à certains endroits", détaille le bourgmestre qui précise qu'aucun incident majeur n'est à constater. Les mesures sanitaires étaient, elles, bien respectées puisque la majorité des promeneurs étaient venus en famille. (Belga)