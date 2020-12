Coronavirus - Visite de Saint-Nicolas dans une maison de repos à Mol: le bilan s'alourdit à 23 morts

(Belga) Le bilan continue de s'alourdir au sein de la maison de repos Hemelrijck, à Mol. Cinq résidents supplémentaires sont décédés depuis jeudi après avoir été testés positifs au coronavirus, portant à 23 le nombre de décès, a fait savoir le bourgmestre Wim Caeyers (CD&V).

Il y a deux semaines, un foyer d'infection a été enregistré au sein de la résidence. Quelques jours plus tôt, Saint-Nicolas avait rendu visite aux résidents, sans savoir qu'il était infecté. La majorité des 125 personnes de la maison de repos Hemelrijck à Mol infectées par le coronavirus l'ont été par la même source, affirme vendredi le virologue Marc Van Ranst via Twitter. Il ne peut cependant pas encore être établi avec certitude que le responsable de ce foyer soit le St-Nicolas ayant rendu visite à l'établissement le 4 décembre. L'homme venait régulièrement à la maison de repos en tant que bénévole et peut donc également avoir été infecté par un résident ou un membre du personnel. (Belga)