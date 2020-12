Malgré la grève, les bus et trams De Lijn circulent plutôt bien

(Belga) Malgré la grève décrétée la semaine dernière chez De Lijn, les bus et trams de la société de transport public flamande circulaient plutôt bien lundi matin. Entre 70% et 90% des chauffeurs ont pris leur service, selon les chiffres matinaux.

Vers 07h00, environ 90% des véhicules roulaient dans le Brabant flamand. En Flandre orientale, 85% des conducteurs de bus étaient derrière leur volant (70% à Gand). Ils étaient également 85% à la Côte et les perturbations restaient minimes dans le reste de la province de Flandre occidentale. Dans le Limbourg, 90% des véhicules ont pris la route. Anvers était un peu plus touchée par le mouvement de grève, avec 70% de trams et quelque 80% de bus en circulation lundi matin. Les trois syndicats de De Lijn mènent des actions depuis lundi passé pour dénoncer des problèmes au sein du service technique et exiger de meilleurs salaires pour les travailleurs de ce service. Les voyageurs peuvent consulter l'application ou le site internet de la compagnie afin de vérifier si leur ligne est bien desservie. (Belga)