Les premiers vaccins ont quitté l'UZ Leuven et sont arrivés à Woluwe-Saint-Pierre

(Belga) Les premiers vaccins qui seront administrés en Belgique dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus ont quitté, lundi vers 08h40, le campus de Gasthuisberg de l'hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). Trois camionnettes blanches, avec chacune à leur bord quelque 150 doses du vaccin mis au point par Pfizer/BioNTech, ont quitté les lieux avec une petite heure de retard sur l'horaire prévu.

Chaque véhicule a pris la direction d'une maison de repos (et de soins) située dans l'une des trois régions du pays: Notre Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre, en Région bruxelloise, La Bonne Maison de Bouzanton en Wallonie et le centre de repos et de soins Sint-Pieters à Puers-Saint-Amand pour la Flandre. Les premières doses devraient être y administrées vers 11h00. Le chargement bruxellois est arrivé à bon port peu avant 09h00, sans escorte particulière, a constaté sur place l'agence Belga. Quelque 9.750 vaccins étaient arrivés samedi matin à l'UZ Leuven. Ils ont été décongelés dimanche afin de lancer ce lundi la campagne de vaccination. (Belga)