Remboursement ou bon d'achat: comment faire pour rendre un produit en magasin

Après les échanges de cadeaux à Noël, bon nombre de personnes veulent échanger ou retourner certains articles dans les magasins. Pourtant, les règles ne sont pas les mêmes partout.

"J’ai demandé un remboursement et on me l’a refusé." Fabian nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. A la suite d’un achat, il s’est rendu compte que le produit ne convenait pas. Il a donc essayé de le rendre, mais le magasin a refusé de le rembourser en cash préférant lui donner un bon d’achat. "J’ai donc un bon qui ne m’intéresse pas," proteste Fabian.

Dès lors, comment peut-on retourner un article qui ne nous convient pas? "Ça dépend de comment vous l’avez acheté," répond Julie Frère, porte-parole de Test Achat.

Achat en ligne

"Si vous avez acheté un vêtement en ligne par exemple, vous avez le droit de vous rétracter dans les 14 jours sans justification. Les frais de retour dépendent de la politique commerciale du magasin."

Achat physique

Lorsque vous achetez votre produit en magasin, la situation est plus compliquée. "Si c’est un vêtement, vous avez normalement eu l’occasion de l’essayer," reprend Julie Frère. "Le magasin n’a pas d’obligation de reprendre l’article. Selon la politique commerciale du magasin, vous pouvez recevoir un bon d’achat, un remboursement ou alors ils peuvent refuser."

Défaut d’article

"Lorsqu’il s’agit d’un défaut d’article, c’est la garantie qui joue. Vous avez le droit de retourner le produit." Le magasin propose donc soit un remplacement ou un remboursement en cash ou bon d’achat.

