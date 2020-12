Viol en réunion filmé à Gand: les agresseurs condamnés à 4 et 5 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Gand a condamné lundi deux hommes à respectivement quatre et cinq ans de prison pour le viol d'une jeune femme. Les deux individus avaient rencontré cette dernière dans un bar et profité de son état d'ébriété. L'un d'eux avait également frappé la victime et filmé le viol avec son GSM. Il a écopé de la peine la plus lourde.

Les deux agresseurs ont proposé à la jeune femme de la raccompagner en fin de soirée et l'ont violée dans un parc. "Ils l'ont traitée comme un déchet. Les prévenus soulignent leur propre état d'ébriété au moment des faits mais ce n'est pas ce que l'on voit sur les images filmées", a pointé le président du tribunal, Anthony Van Mol. "Le deuxième prévenu a commis la plupart des abus sexuels, frappé la victime et filmé les faits", a ajouté M. Van Mol. Il a dès lors été condamné à cinq ans de prison. Selon le tribunal, l'agresseur considérait qu'en cas de condamnation, il serait plus sévèrement puni que la victime elle-même car il pourrait perdre sa famille et son emploi. Le second agresseur n'a pas montré plus de remords, argumentant que "tout le monde peut se tromper". Il a écopé de quatre ans de prison. Les deux hommes ont la possibilité de se pourvoir en appel.