Schaerbeek: roué de coups pour avoir demandé à un automobiliste de rouler moins vite

Un homme de 26 ans a déposé plainte le vendredi 11 décembre pour une agression commise par un automobiliste la veille vers 15h15, à proximité du carrefour formé par la chaussée de Helmet et la rue Richard Vandevelde à Schaerbeek, a indiqué ce lundi la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) Amal Ihkan, confirmant une information diffusée la semaine dernière par le quotidien La Dernière Heure. Elle précise qu'une enquête est en cours pour identifier l'auteur.



Le jeune homme s'est posté sur un passage pour piétons pour faire face à un automobiliste qui roulait, selon lui, à vive allure et mettait ainsi en danger un groupe d'enfants qui allait traverser. Il a ensuite frappé le capot avec le plat de sa main et a dit au conducteur qu'il était fou de rouler aussi vite en zone 30, selon le témoignage relayé sur le groupe Facebook du collectif citoyen 1030/0, qui promeut la sécurité routière. Selon cette déclaration, l'automobiliste est sorti de son véhicule et lui a asséné un coup de tête et trois coups de poing dans le visage. La victime s'est rendue aux urgences après l'altercation. Plusieurs fractures ont été diagnostiquées.

