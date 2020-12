La Jordanie recevra un million de doses de vaccin à partir de janvier

(Belga) La Jordanie a commandé un million de doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, dont la première livraison doit arriver fin janvier ou début février, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Le royaume a recensé 289.748 cas de nouveau coronavirus, dont 3.778 décès, et fait face à une augmentation du nombre de contaminations quotidiennes. "La Jordanie recevra en plusieurs fois un million de vaccins Pfizer-BioNTech à partir de fin janvier ou début février", a déclaré le ministre de la Santé Nazir Obeidat selon l'agence officielle Petra, sans donner de détails sur les différentes livraisons. Le vaccin Pfzizer-BioNTech nécessite deux doses par personne. Selon M. Obeidat, le pays cherche à rendre le vaccin accessible à plus de 20% de sa population de 11 millions d'habitants - soit environ "2,2 millions de personnes". La Jordanie a annoncé mi-décembre avoir approuvé en urgence le vaccin Pfizer-BioNTech, ajoutant que des contrats avec d'autres laboratoires pharmaceutiques étaient en passe d'être signés. Amman a lancé la semaine dernière un site internet dédié à l'enregistrement des personnes souhaitant se faire vacciner, à condition qu'elles travaillent en première ligne face au virus (personnel soignant notamment), qu'elles aient plus de 60 ans ou souffrent de maladies chroniques. Les autorités ont arrêté jeudi le journaliste Jamal Haddad pour avoir publié sur internet un article affirmant que le vaccin était déjà arrivé dans le pays et que des responsables se l'étaient fait administrer. Il est accusé d'avoir "mis en danger la sécurité du pays, provoqué une sédition et des troubles à l'ordre public", a déclaré à l'AFP une source judiciaire, ajoutant qu'il serait détenu pendant 15 jours dans l'attente de son procès. (Belga)