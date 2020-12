Corruption: Odebrecht condamné à 50 millions de dollars d'amende en Colombie

(Belga) Le groupe brésilien de travaux publics Odebrecht a été condamné à une amende équivalente à environ 50 millions de dollars pour une affaire de corruption dans la construction d'une route en Colombie, a annoncé lundi une autorité de régulation de ce pays.

Odebrecht, qui a récemment changé son nom pour Novonor, a été sanctionné pour atteinte à la libre concurrence dans l'adjudication des travaux de la deuxième partie de la Route du soleil, qui relie le centre et le nord du pays sur 523 km. Le groupe brésilien devra payer une amende de 175 milliards de pesos, a précisé dans un communiqué la Surintendance de l'industrie et du commerce (SIC), chargée de veiller notamment à la bonne exécution des marchés et au respect de la concurrence. Selon cette agence, Odebrecht et ses associés colombiens, Corficolombiana et Episol, "ont détourné des fonds d'exécution du contrat" pour payer l'équivalent de 6,5 millions de dollars en pots-de-vin à Gabriel Garcia, fonctionnaire du gouvernement qui les a favorisés dans l'attribution des travaux. Ces faits entre dans le "cadre de corruption organisé par Odebrecht au niveau mondial durant plus d'une décennie et qui a abouti au paiement de centaines de millions de dollars de pots-de-vin dans différents pays", a ajouté la SIC. L'enquête s'est basée sur l'accord conclu entre le groupe brésilien, qui a admis sa culpabilité, et le Département de la Justice des Etats-Unis en 2016 ainsi que sur les aveux de Gabriel Garcia, qui purge une peine de cinq ans d'assignation à domicile. Trois responsables d'Odebrecht, Luiz Bueno, Luiz Mameri et Yesid Arocha, ont en outre été condamnés à des amendes d'un total d'environ 900.000 dollars pour "avoir collaboré" à cette affaire de corruption, selon la SIC. Odebrecht, fondé en 1944, a déjà été condamné dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis où la justice lui a ordonné de payer une amende de 2,6 milliards de dollars aux gouvernements brésilien, américain et suisse.