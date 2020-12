Le réveillon du Nouvel An se prépare: qu'allez-vous mettre dans votre assiette pour le dernier repas de l'année?

Deux jours avant le réveillon de Nouvel An, la soirée se prépare en petit comité. Pour le dernier repas de l'année, les Belges prévoient de mettre les petits plats dans les grands. Le homard semble être le roi de cette fin d'année. Depuis Noël, les ventes ne baissent pas. À 57 euros le kilo, l'envie de se faire plaisir est évidente. Les fruits de mer ont la cote pour le 31.

Selon Frédérique Fochesato, vendeur en poissonnerie à Nivelles, les homards se vendent habituellement par quatre ou cinq "pour faire de grandes tablées". En cette année particulière dans un contexte d'épidémie, "un ou deux homards par client" font l'affaire pour un réveillon en petit comité.

Ce poissonnier constate une vraie "envie de faire plaisir, de prendre des produits un peu plus luxueux". "Des caviars par exemple, on en vend aussi beaucoup cette année", constate-t-il.

C'est un comité plus réduit donc on peut se permettre un peu plus de folie

Pour un budget bien moins élevé, les viandes ont aussi du succès. À cuire en fondue, gourmet ou pierrade, ce choix arrive en deuxième position dans le classement réalisé par Delhaize auprès d'un millier de consommateurs. "La fin d'année est quand même serrée. Quand on travaille comme indépendant ce n'est pas évident mais ça reste convivial. C'est pratique aussi parce qu'on n'a pas trop de choses à préparer", estime une cliente.

Les produits traiteurs arrivent sur la troisième marche du podium des produits phares pour cette fin d'année. Globalement, le haut de gamme se porte bien avec moins d'invités et plus de possibilités. "Il y aura du homard, du champagne. C'est un comité plus réduit donc on peut se permettre un peu plus de folie", selon une cliente.

Il est encore trop tôt pour avoir une visibilité sur le panier moyen pour le réveillon mais "à ce stade, des produits partent plus vite, on a commandé des volumes supplémentaires notamment à cause de la fermeture des restaurants mais aussi parce qu'on voyait cet effet de premiumisation arriver", confie la porte-parole de Delhaize Karima Ghozzi. Enfin, contrairement à Noël, la raclette et le gibier n'ont pas la cote pour le 31.