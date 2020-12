La moitié de l'Horeca bruxellois devrait tomber en faillite les 6 prochains mois: "Il faut imaginer l'angoisse des entrepreneurs"

De nombreux restaurants proposent des plats à emporter pour le réveillon. Des alternatives qui prennent du temps aux restaurateurs mais qui ne vont pas compenser les pertes dues à cinq mois de fermeture. Un café ou restaurant sur deux devrait tomber en faillite dans les six prochains mois.

Le président de la Fédération Horeca Bruxelles, Fabian Hermans, était au micro de notre journaliste Gil Lejeune pour RTLINFO :

"Déjà hier, j'ai quelques institutions qui nous ont téléphoné et qui nous ont annoncé l'aveu de faillite. On a des gros établissement bruxellois qui ont fait aveu de faillite. Ce qui nous a surpris mais malheureusement les charges étant là, les reports vont devoir être payés l'année prochaine sans trésorerie. Nous n'avons aucune vue sur la reprise et on est perdus. On espérait pouvoir reprendre début février. Aujourd'hui tout part tous azimuts. On a des réponses début mars, début février, mi- février, fin mars. Il faut imaginer nos entrepreneurs qui sont dans l'angoisse aujourd'hui de ne pas savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir travailler."