Coronavirus en Belgique: les contrôles seront renforcés au retour du dernier week-end de vacances

Les Belges qui rentreront de l'étranger seront soumis à des contrôles renforcés lors du dernier week-end des vacances d'hiver, a annoncé mardi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

Vers des tests au retour?

Par ailleurs, face au risque de nouvelle flambée de l'épidémie - alimenté par le nouveau variant du virus apparu en Angleterre - l'infectiologue Erika Vlieghe plaide pour qu'on impose un test à tous les Belges partis à l'étranger pendant ce congé de Noël. L'infectiologue à la tête du GEMS, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement dans cette crise, souhaite qu'on exige des Belges à leur retour un test négatif, autrement dit la même condition posée aux non-résidents pour entrer en Belgique. Les mesures actuelles n'ont pas dissuadé plusieurs Belges à partir en vacances et pour certains experts, c'est bien là le problème comme pour le virologue Marc Van Ranst. "Quand notre pays s'en sort mieux que beaucoup d'autres pays européens et certains pays voisins, comme voulez-vous combler une fuite avec le robinet encore ouvert? Vous voulez éviter autant que possible d'amener ce virus. D'autant plus avec ce nouveau variant qui vient du Royaume-Uni et qui menace de faire fureur chez nous et dans d'autres pays."

"Impossible"

La solution pour les experts, c'est donc un test négatif avant chaque retour de vacances, soit directement sur leur lieu de villégiature, soit à la frontière. Mais pour Pierre Fivet, porte-parole de la fédération des tours opérateurs, c'est impossible. "Déjà sur place, ce n'est pas toujours possible dans toutes les destinations, d'avoir un teste homologué par les autorités belges." Pierre Fievet pointe également l'inégalité des mesures: "Si on met ne place des mesures on doit les prendre pour tous les gens qui partent à l'étranger, aussi bien les gens qui partent en voiture, en train qu'en avion." Finalement, pour lui peu importe la destination "C'est beaucoup plus important votre comportement sur place, que le lieu où vous allez en vacances à l'étranger."

