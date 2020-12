Hand: Paris bat Veszprem et se console avec la 3e place de la Ligue des champions

Les handballeurs du Paris SG se sont imposés 31 à 26 face aux Hongrois de Veszprem lors du match pour la troisième place du "Final Four" de l'édition 2019/2020 de la Ligue des champions, mardi à Cologne (Allemagne)

Le PSG avait été éliminé la veille en demi-finale par Barcelone, qui affronte à 19h30 GMT le tombeur de Veszprem, les Allemands de Kiel, pour un dixième titre en C1. Français et Hongrois, eux, courent toujours après un premier sacre européen.

Toujours privé de Nikola Karabatic (blessure), ainsi que de Luc Steins et Henrik Toft Hansen (positifs au Covid-19) et avec un sept de départ largement remanié par rapport à la veille, Paris a connu un début de rencontre compliqué.

Les joueurs de Raul Gonzalez ont buté à plusieurs reprises sur le gardien de Vezprem Rodrigo Corrales, qui évoluait sous le maillot rouge et bleu la saison dernière et fut artisan de la qualification du PSG pour ce "Final Four". A l'image de Mikkel Hansen, auteur de deux jets de 7m manqués (4e, 18e).

Mais à l'autre bout du terrain, Yann Genty, arrivé à l'été 2020 pour pallier au départ de Corrales, lui a répondu (45% d'efficacité en première période) et ses arrêts ont permis à ses coéquipiers de prendre trois buts d'écart à la mi-temps (14-11).

En seconde période, Paris a maîtrisé la rencontre et empêché Veszprem d'effectuer la même remontée que la veille face à Kiel, qui avait poussé la demi-finale jusqu'à la prolongation.

Nedim Remili, demi-centre lors du tournoi final, et Elohim Prandi sont les meilleurs buteurs côté parisien, avec six réalisations chacun.

Dès lundi soir et la demi-finale perdue, la priorité des coéquipiers de Mikkel Hansen était de "travailler plus fort, pour revenir encore plus forts" et se qualifier pour le "Final Four" de l'édition 2021/2021, déjà en cours, dans six mois (12-13 juin 2021). Et enfin décrocher un premier sacre européen, fixé comme objectif depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club il y a huit ans.