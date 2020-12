Un temps globalement sec mercredi mais les averses de pluie et de neige reviennent

(Belga) Quelques averses feront leur apparition, mercredi, dans le nord du pays. Durant la journée, quelques averses (hivernales) seront à craindre ailleurs, surtout dans le nord et nord-est du pays. Le temps restera néanmoins le plus souvent sec, indique mercredi l'IRM.

Un risque de brouillard givrant en Haute Belgique est prévu en matinée et des faibles chutes de neige seront à craindre. Les champs nuageux, souvent nombreux, laisseront parfois filtrer quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 4 ou 5 degrés en Flandre, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. En soirée, quelques averses feront à nouveau leur apparition à partir de la France. Cette nuit le ciel deviendra très nuageux avec, en seconde partie de nuit, l'arrivée d'une zone de précipitations à partir de l'ouest. Celles-ci pourraient même prendre un caractère hivernal en plaine, surtout sous les précipitations plus intenses. La limite pluie-neige se situera autour de 200m. Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés, sous un vent faible à modéré revenant au secteur sud à sud-est. Jeudi, le dernier jour de l'année sera très nuageux avec des précipitations sur tout le pays et de la neige en Haute Belgique. (Belga)