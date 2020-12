Coronavirus en Belgique: Yves Van Laethem commente la "diminution remarquable des déplacements" pendant la période de Noël (vidéo)

Le Centre de crise a analysé la mobilité durant les vacances et la semaine de Noël. "Globalement, on peut dire que tout ceci s'est bien passé", a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la Conférence du Centre de crise mercredi.

Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Sars-Cov-2 continue de baisser, avec 1.801 nouveaux cas quotidiens sur la période du 20 au 26 décembre (-29% par rapport à la période de calcul précédente). Cette diminution des indicateurs s'est accompagnée d'une "baisse importante" du nombre de déplacements depuis la première semaine des vacances de Noël, a précisé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la conférence de presse du Centre de crise, mercredi. "Comme on espérait, on a eu une baisse importante de nombre de déplacements depuis la première semaine de vacances. On voit (ligne verte) que de nombreuses personnes sont restées à la maison, avant d’augmenter comme durant les vacances de Toussaint".

"Seul le premier confinement avait été plus limitatif avec un nombre plus important de personnes restées à la maison mais il faut souligner que le premier confinement empêchait les gens de sortir sauf pour raisons essentielles, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc la diminution qu'on remarque actuellement est remarquable dans un contexte de confinement beaucoup moins sévère que ce qui s'est présenté en mars et avril", a ajouté Yves Van Laethem.

Avec une légère hausse "jusqu'à la veille de Noël": "Nous nous sommes cependant déplacés plus (ligne orange), ce à quoi on pouvait s'attendre d'ailleurs, pour aller faire des courses de Noël mais par contre nous avons diminué nos déplacements pour le travail, ce qui est relativement logique à cette période mais aussi pour nos loisirs".

"Cette diminution colle bien avec la diminution du nombre de contaminations", a expliqué Van Laethem. "On sait qu'il y a une corrélation entre déplacements, c'est-à-dire le fait qu'on rentre en contact avec d'autres personnes, et le fait que les chaînes de transmission sont plus ou moins établies ou rompues".

Selon une analyse des données de mobilité de Google, les Belges (28 %) ont d'ailleurs davantage limité leurs déplacements que leurs voisins européens. "On voit que, globalement, nous sommes restés un peu plus à la maison, donc on a mieux fait les choses que nos autres voisins pour le jour de Noël alors qu'il s'agit de 22% pour les Pays-Bas, 23 % pour la France, 25 % pour l'Allemagne et 27 % pour le Royaume-Uni".

"Ceci est un bon résultat et correspond à ce que nous souhaitons au mieux de manière à ce que la célébration de Noël se fasse chez soi plutôt que dans la mobilité vers d'autres endroits", a commenté Van Laethem. "Idéalement, bien sûr, on aimerait que la deuxième fête, celle de Nouvel an, se passe de la même manière. De manière à commencer l'année 2021 dans les meilleures conditions et avec une diminution persistante du nombre de contaminations, du nombre d'hospitalisation et du nombre de décès, comme on le constate actuellement".