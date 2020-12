Soirée du réveillon: quel jeu de société pour votre bulle?

Pour votre soirée de réveillon en petit comité, pour passer une soirée festive, il y a pas mal d'idées et notamment les jeux de société. Comment les choisir en fonction de votre bulle ?

Les jeux de société, c'est le bon plan choisi par Marie pour animer la soirée du 31. L'heure est au ravitaillement pour cette cliente d'un magasin de jouets ce matin.

"On se prépare un bon petit repas. On joue à des petits jeux de société à l'apéro et puis on finit par d'autres jeux. On a déjà pas mal de jeux chez nous et on avait envie d'une nouveauté", explique la cliente.

Si les familles avec les jeunes enfants optent pour les jeux de mémoire ou de rapidité, les adolescents apprécient plutôt les jeux d'ambiance.

"Il y a des jeux de mimes, il y a des jeux de questions-réponses, des jeux avec des défis où il faut essayer d'aller le plus vite possible, explique Florian Coniglio, vendeur chez Fox et Compagnie. Tous ces jeux-là sont très bien pour animer une soirée".

Les jeunes couples ou les colocataires aiment se tourner vers les jeux pour les 18 ans et plus. Les jeux d'évasion restent également une valeur sûre.

"Les escape game, ça va être aussi une très bonne idée parce que cette année évidemment on sera un peu moins et les escape game peuvent se jouer à partir d'une personne. Donc, si on est tout seul pour le réveillon, c'est aussi une très bonne idée, jusqu'à 4-5-6 joueurs", ajoute le vendeur.

Les jeux conviennent parfaitement au rythme du réveillons : les convives pourront s'attaquer à une énigme différente entre chaque plat.